Policial militar é baleado durante patrulhamento na RJ-104, em Itaboraí

Um policial militar foi baleado na RJ-104, próximo ao bairro Apolo II, em Itaboraí, enquanto prestava serviço no programa Manilha Presente. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (26).

Segundo informações preliminares, durante a ação policial, criminosos armados que ocupavam um veículo desobedeceram à ordem de parada e efetuaram disparos contra os agentes. O policial ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde passou por cirurgia. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada da vítima na unidade hospitalar, onde tomaram conhecimento da dinâmica do ocorrido.

Os criminosos conseguiram fugir e o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que ficará responsável pelas investigações.