PM e suspeito de tráfico são presos com arsenal de armas no Viaduto do Alcântara

A ação teve como alvo investigações sobre o tráfico de drogas na região do Jardim Catarina - Foto: Divulgação

Na noite desta sexta-feira (26), policiais do GAT, do 7º BPM ( São Gonçalo), prenderam dois homens e apreenderam um arsenal de armas no Viaduto do Alcântara, em São Gonçalo. A ação ocorreu por volta das 21h30 e teve como alvo investigações sobre o tráfico de drogas na região do Jardim Catarina.

Durante o patrulhamento, os agentes abordaram um Fiat Siena, de onde saíram dois homens. Um deles se identificou como policial militar, lotado no 5º BPM, e o outro como "Lula". Segundo informações, este seria gerente geral do tráfico de drogas do Jardim Catarina. Com eles foram apreendidos dois fuzis, uma pistola Beretta 9 mm da PMERJ, uma pistola Glock 40 mm, diversos carregadores e munições, um colete balístico da corporação e um rádio transmissor.

Os presos, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados para a 74ª DP, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram iniciados.