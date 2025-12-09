Depois de votação na Alerj para soltar Rodrigo Bacellar, Moraes determina uso de tornozeleira eletrônica

Rodrigo Bacellar terá de usar tornozeleira eletrônica e deixar a presidência da Alerj - Foto: Thiago Lontra/Alerj

Rodrigo Bacellar terá de usar tornozeleira eletrônica e deixar a presidência da Alerj - Foto: Thiago Lontra/Alerj

Após a votação na Alerj favorável a soltura do presidente da casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o parlamentar passe a usar tornozeleira eletrônica.

A decisão ocorreu depois que os deputados estaduais do Rio de Janeiro votaram para revogar a prisão de Bacellar. Foram 42 votos a favor da revogação, 21 contra e duas abstenções. Para relaxar a prisão, eram necessários, ao menos, 36 votos favoráveis.

Moraes acatou a decisão, mas decidiu impor algumas medidas cautelares como afastamento da presidência da Alerj, uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar, proibição de se comunicar com outros investigados, entrega de todos os passaportes e suspensão de porte de arma de fogo.

De acordo com a decisão de Moraes, o aparelho para monitorar Bacellar deve ser instalado "imediatamente assim que for cumprido a alvará de soltura". Caso alguma das medidas seja descumprida, será aplicado uma multa de R$ 50 mil por dia.

Bacellar foi preso pela Polícia Federal acusado de vazar informações sigilosas sobre a Operação Zargun, realizada em setembro, na qual o deputado estadual TH Joias foi preso.

Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho (CV). Ele assumiu o mandato em junho, mas deixou de ser deputado após sua prisão.