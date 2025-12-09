Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Depois de votação na Alerj para soltar Rodrigo Bacellar, Moraes determina uso de tornozeleira eletrônica

Ministro do STF também determinou pelo afastamento do cargo do presidente da Alerj

09 de dezembro de 2025 - 18:31
Rodrigo Bacellar terá de usar tornozeleira eletrônica e deixar a presidência da Alerj
Após a votação na Alerj favorável a soltura do presidente da casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o parlamentar passe a usar tornozeleira eletrônica. 

A decisão ocorreu depois que os deputados estaduais do Rio de Janeiro votaram para revogar a prisão de Bacellar. Foram 42 votos a favor da revogação, 21 contra e duas abstenções. Para relaxar a prisão, eram necessários, ao menos, 36 votos favoráveis. 

Moraes acatou a decisão, mas decidiu impor algumas medidas cautelares como afastamento da presidência da Alerj, uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar, proibição de se comunicar com outros investigados, entrega de todos os passaportes e suspensão de porte de arma de fogo. 

De acordo com a decisão de Moraes, o aparelho para monitorar Bacellar deve ser instalado "imediatamente assim que for cumprido a alvará de soltura". Caso alguma das medidas seja descumprida, será aplicado uma multa de R$ 50 mil por dia. 

Bacellar foi preso pela Polícia Federal acusado de vazar informações sigilosas sobre a Operação Zargun, realizada em setembro, na qual o deputado estadual TH Joias foi preso. 

Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, suspeito de negociar armas para o Comando Vermelho (CV). Ele assumiu o mandato em junho, mas deixou de ser deputado após sua prisão. 

alerj Rodrigo Bacellar STF

