Prefeito garante ordenamento das praias durante hasteamento da Bandeira Azul no Peró

O reconhecimento será ampliado no próximo dia 15, quando o Pontal do Peró, trecho localizado na divisa com Búzios, irá hastear a Bandeira Azul pela primeira vez - Foto: Divulgação

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, afirmou que não abrirá mão do ordenamento das praias durante a alta temporada do verão. A declaração foi feita nesta terça-feira, durante a cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Peró, que teve o selo internacional de qualidade ambiental renovado pelo oitavo ano consecutivo para a temporada 2025/2026.

Com 7,2 quilômetros de extensão, o Peró consolida-se como referência ambiental e turística no município. O reconhecimento será ampliado no próximo dia 15, quando o Pontal do Peró, trecho localizado na divisa com Búzios, irá hastear a Bandeira Azul pela primeira vez.

Para garantir a renovação da certificação, a Praia do Peró precisou atender aos 34 critérios exigidos pela coordenação nacional do programa. Entre eles estão a excelência da qualidade da água, acessibilidade, apoio da comunidade local, atuação de guarda-vidas e infraestrutura adequada, incluindo banheiros públicos e ordenamento do uso da faixa de areia.

A Praia do Peró é a joia da coroa de Cabo Frio, que é a cidade mais linda do mundo. A certificação é resultado de um grande esforço conjunto entre o poder público e a sociedade civil. O Peró é uma preciosidade. A praia está ordenada e vamos ampliar ainda mais esse ordenamento. Lançamos o programa Cabo Frio Educada e, na alta temporada, todos vão ver as ações para manter a limpeza e a organização das nossas praias — afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jailton Nogueira Júnior, lembrou que também ocupava o cargo quando o Peró conquistou a Bandeira Azul pela primeira vez. Ele destacou a participação da sociedade civil, dos hotéis, dos pescadores e da equipe técnica da secretaria como fundamentais para o sucesso do programa.

Antes do hasteamento da bandeira, foi entregue ao diretor da Escola Municipal Evaldo Sales, Jefferson Justino, o troféu conquistado pela unidade de ensino durante o evento nacional de certificação da Bandeira Azul, realizado no Guarujá (SP). A escola foi premiada com o projeto “Pesca Fantasma”, que promove mergulhos orientados para a retirada de equipamentos de pesca abandonados no fundo do mar da área conhecida como Pesqueirinho, no Morro do Vigia, no Peró.

"É muito gratificante ter esse reconhecimento nacional. Já reunimos um grande acervo de materiais recolhidos pelos alunos, com o apoio do professor Rafael Bonanti", destacou o diretor.

Durante a cerimônia, o prefeito também entregou um diploma de reconhecimento ao grupo Amigos do Peró, pela atuação histórica em defesa da preservação ambiental da praia e de seu entorno.

"A Bandeira Azul trouxe uma melhora significativa na qualidade do turismo no Peró. Hoje temos hotéis de melhor padrão, a orla livre de carros e avanços importantes no ordenamento da praia" concluiu Jorge Murilo, um dos fundadores do grupo.

A Bandeira Azul é um selo internacional de qualidade ambiental concedido a praias, marinas e embarcações de turismo que atendem a rigorosos critérios de sustentabilidade. Para receber a certificação, o local precisa comprovar excelência na qualidade da água, gestão ambiental responsável, segurança, acessibilidade, educação ambiental e infraestrutura adequada para moradores e turistas. Mantida por meio de avaliações anuais, a Bandeira Azul é reconhecida mundialmente como um indicativo de praias limpas, bem cuidadas e comprometidas com a preservação ambiental e o turismo sustentável.