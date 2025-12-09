Acusado de ser um dos líderes do tráfico do Morro do Abacatão, em SG, é preso

'Flavinho', segundo a polícia, é um dos líderes do tráfico nos morro do Abacatão, Lodial, e seria subordinado a 'Biel', da comunidade do Feijão - Foto: Divulgação

'Flavinho', segundo a polícia, é um dos líderes do tráfico nos morro do Abacatão, Lodial, e seria subordinado a 'Biel', da comunidade do Feijão - Foto: Divulgação

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), vinculados ao 7º BPM (São Gonçalo), prenderam, na noite desta segunda-feira (8) Flávio dos Santos Araújo, de 28 anos, o Flavinho, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas nos morros do Abacatão e do Lodial, em São Gonçalo. A captura ocorreu na Rua Rio Negro, no bairro Boa Vista, após informações recebidas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, a região está sob domínio da facção Comando Vermelho e subordinada ao traficante Hilário Gabriel dos Santos Rangel, o Biel do Feijão, que permanece foragido e possui três mandados de prisão em aberto.

A equipe do Serviço Reservado (P/2) monitorava a área após denúncias e relatos de aumento nos roubos de veículos e cargas. Durante a operação, os agentes foram recebidos a tiros por quatro homens armados. Houve confronto, e Flavinho acabou baleado. Ele foi socorrido ao HEAT, onde recebeu atendimento médico.

No local, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, dois carregadores, 20 munições, 630 pedras de crack, 490 cápsulas de cocaína, 50 trouxinhas de maconha, uma motocicleta Yamaha Lander 250 verde e um rádio comunicador. Segundo a PM, o material era utilizado para abastecer o tráfico na região.

O caso foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde foi confirmado que havia um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Ele responde por homicídio qualificado tentado, crime cometido para assegurar atividades do tráfico, resistência, tráfico ilícito de drogas e apropriação de bem havido por erro ou caso fortuito. O homicídio tentado teria ocorrido durante operação policial no Morro do Lodial, no bairro do Boaçu, São Gonçalo.