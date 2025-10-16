39ª Exposição de Orquídeas de Niterói reúne apaixonados pela natureza em Charitas

A cidade de Niterói volta a ser palco de um dos mais tradicionais encontros de orquidófilos do estado. Nos dias 18 e 19 de outubro, das 9h às 17h, acontece a 39ª Exposição de Orquídeas de Niterói, na Casa da Amizade, em Charitas (Rua Murilo Portugal, 1130). A entrada é franca.

Realizada pela Associação Orquidófila de Niterói (ASSON), a exposição é uma oportunidade para admirar espécies raras e híbridas de orquídeas cultivadas por colecionadores e produtores de diversas regiões do estado. O evento contará também com palestras gratuitas sobre o cultivo de orquídeas, voltadas tanto para iniciantes quanto para apreciadores mais experientes.

Leia também:

Justiça decreta prisão de MC Estudante, por agredir a ex-namorada

Maricá entrega benefício 'Locação Social' a 17 famílias em situação de vulnerabilidade temporária

A coordenação técnica é da CAOB-Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil e o evento tem o apoio da Casa da Amizade de Niterói e patrocínio da Prefeitura de Niterói, além de empresas parceiras do município.

Em destaque estarão lindas espécies e também lindos híbridos como a Blc. Leopard Land ‘Alfredo Vilhena’, símbolo da edição deste ano, que promete encantar o público com sua combinação de cores e exuberância.

O evento contará também com palestras gratuitas | Foto: Divulgação

De acordo com os organizadores, a mostra é uma celebração da natureza e do cuidado com o meio ambiente, reforçando o papel de Niterói como referência em eventos culturais e ambientais. Além da exposição, os visitantes poderão adquirir mudas, insumos e acessórios para o cultivo das plantas, diretamente com produtores especializados.

Serviço:

39ª Exposição de Orquídeas de Niterói

18 e 19 de outubro, das 9h às 17h

Casa da Amizade – Rua Murilo Portugal, 1130, Charitas

Entrada franca