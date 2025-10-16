Peça sobre Clarice Lispector chega a Niterói com curta temporada

Peça "Simplesmente eu, Clarice", chega no Theatro Municipal em Niterói em setembro - Foto: Fabian

Peça "Simplesmente eu, Clarice", chega no Theatro Municipal em Niterói em setembro - Foto: Fabian

A atriz Beth Goulart interpreta e traz a força de Clarice Lispector ao palco do Theatro Municipal de Niterói em uma experiência emocionante. A apresentação que mergulha no universo da autora, terá curta temporada pela cidade e tem ingressos gratuitos, facilitando o acesso do público.

O espetáculo "Simplesmente eu, Clarice Lispector", idealizado, concebido e protagonizado pela atriz, terá apresentações no sábado e no domingo, 18 e 19 de setembro, ás 18 horas.

Com dois anos de pesquisa e seis meses de preparação, Beth aprofundou-se na obra de Clarice Lispector para construir um espetáculo de alta intensidade emocional. Em cena, a atriz da corpo e voz a escritora, explorando temas como amor, silêncio, solidão e o mistério da existência.

Leia também:

Festival literário movimenta a FFP-UERJ de São Gonçalo em outubro



Maricá entrega benefício 'Locação Social' a 17 famílias em situação de vulnerabilidade temporária



Com 50 anos de carreira, Beth Goulart celebra sua trajetória com o retorno de “Simplesmente eu, Clarice Lispector”, reafirmando a atualidade e a essência da obra de uma das maiores escritoras do século XX.

O espetáculo incentiva a leitura com sorteios de livros de Clarice, após cada apresentação, aproximando as novas gerações da literatura.

Serviço:

Simplesmente eu, Clarice Lispector, de Beth Goulart

- Datas: 18 e 19 de setembro de 2025

- Horários: sábado e domingo, às 18h

- Ingressos: gratuito, com retirada de 1 ingresso por pessoa na bilheteria, 1h antes do início do espetáculo

- Classificação indicativa: 12 anos

- Duração: 60 minutos

- Local: Theatro Municipal de Niterói

- Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro – Niterói