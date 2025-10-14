Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Projeto de lei que proíbe fabricação e venda das armas de gel é sancionado no Rio

Medida foi publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do Município

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de outubro de 2025 - 16:22
Depois de ser aprovada pela Câmara Municipal do Rio, a prefeitura sancionou a proibição da fabricação e venda das armas de gel na cidade. A medida foi publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do Município.

A proposta irá alterar a Lei Municipal que já proíbe a venda e fabricação de armas de brinquedo que simulam armamentos de fogo, para incluir um parágrafo específico relacionado as "blasters de gel". 

O Rio segue a mesma linha de outras cidades do país que já proibiram a circulação dessas armas, como Paulista, Caruaru, Olinda e Limoeiro, todas no estado de Pernambuco.

O autor da PL, o vereador Carlo Caiado (PSD), falou sobre as consequências da fabricação e venda desse produto. 

"É preciso impedir que essas cópias, que não são brinquedos, continuem sendo usadas para simular armas de verdade em assaltos. Em junho, a Receita Federal apreendeu mais de 4 mil armas de gel encontradas numa transportadora, em Del Castilho. Essas armas de gel já causaram diversos acidentes, podem até cegar uma pessoa. Então o nosso objetivo é acabar com a ação de criminosos que usam essas cópias de armas e também impedir que as pessoas se machuquem seriamente por causa de uma atividade inconsequente", afirmou. 

Popular entre os jovens desde 2024, o produto costuma ser vendido como brinquedo ou réplica de arma de fogo. Na internet, existem vídeos de pessoas fazendo "guerras" de armas de gel e existem registros de pessoas que saíram feridas. 

Muitos modelos imitam fuzis de uso restrito, como o AK-47, por exemplo. Alguns criminosos chegam a usar esse objetos, simulando armas, para realizar assaltos. 

