NEACA leva crianças da primeira infância ao teatro em São Gonçalo

A peça é inspirada na história de um passarinho que, por medo de altura, não consegue voar, e faz amizade com um esquilo - Foto: Divulgação

O Projeto NEACA Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) com a parceria da Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental, promoveu, na tarde de quarta-feira (08/10), no teatro do SESC, em São Gonçalo, uma experiência encantadora às crianças da Primeira Infância (0 a 6 anos).

Graças à parceria com o SESC/SG, foram disponibilizados 30 ingressos para que as crianças e seus responsáveis assistissem à peça “O Passarinho que não sabia voar”. A apresentação, uma linda fábula sobre coragem, amizade e autodescoberta, emocionou a todos.

A peça é inspirada na história de um passarinho que, por medo de altura, não consegue voar, e faz amizade com um esquilo. Juntos, eles embarcam em diversas aventuras, aprendendo lições sobre aceitação e a superação de desafios.

Ao final da apresentação, o momento ficou ainda mais doce com um lanche delicioso e uma lembrancinha especial, feita com todo carinho para guardarem na memória.

'Momentos de afeto, arte e convivência'

A atividade foi conduzida pela pedagoga Anna Maria Cabral (NEACA/SG), que reafirmou o compromisso em proporcionar momentos de afeto, arte e convivência entre as crianças e suas famílias.

“Nossos pequenos espectadores foram envolvidos pela magia do teatro. É um espaço essencial de cultura, lazer e aprendizado, que contribui diretamente para o desenvolvimento emocional e social”, disse a pedagoga.

A atividade contou também com a participação da educadora social Maria Eduarda Cunha (NEACA/SG).

NEACA Primeira Infância: núcleo atende crianças de 0 a 6 anos

O Projeto NEACA Tecendo Redes inaugurou sua sede do núcleo dedicado à Primeira Infância em São Gonçalo em 27 de junho de 2024, atendendo crianças de 0 a 6 anos vítimas de violência doméstica e/ou sexual. A nova sede, localizada na Rua Rodrigues da Fonseca, 313, no bairro Zé Garoto, oferece atendimento interdisciplinar em Serviço Social, Psicologia, Jurídico e Pedagógico, com o apoio da Petrobras.

Abrangência em três municípios

O projeto NEACA:Tecendo Redes, iniciado em 2024, com a Parceria da Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).