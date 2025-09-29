Alexandre de Moraes libera Daniel Silveira para regime aberto

O ex-deputado Daniel Silveira, condenado em 2022 por ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo, passará para o regime aberto. Nesta segunda (29), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido feito pela defesa do político. Silveira vai sair da prisão em Magé e deve cumprir a pena em casa com tornozeleira eletrônica.

Na decisão, Moraes estabeleceu algumas medidas que o ex-parlamentar deverá cumprir. Além da tornozeleira, Silveira terá que comprovar que está trabalhando, não poderá deixar o Rio de Janeiro sem autorização e está proibido de usar redes sociais. Ele também deverá prestar justificativas semanais de suas atividades à Justiça.

Silveira já estava autorizado a fazer saídas temporárias diariamente desde agosto, quando Moraes autorizou que o político deixasse a prisão para realizar sessões de fisioterapia todos os dias. As sessões são justificadas por um laudo emitido após a cirurgia no joelho pela qual o ex-deputado foi submetido. Ele chegou a cumprir quatro dos oito anos em regime fechado a que foi condenado em abril de 2022. Silveira também comprovou o pagamento de R$ 271 mil em multas previstas na sentença.