Dono da Havan foi maior financiador de Carla Zambelli durante tempo foragida, aponta PF

O empresário e dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, foi o maior financiador da deputada Carla Zambelli (PL-SP), durante o tempo em que ela ficou foragida da Justiça brasileira, entre os meses de maio e junho deste ano. Segundo relatório da PF, ele transferiu R$ 5 mil para a parlamentar.

O documento foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e detalha as transferências financeiras de Zambelli, no período em que fez uma vaquinha virtual.

A deputada federal já era investigada antes de ser presa, por obstruir investigações em andamento e após deixar o Brasil, publicar mensagens contra o judiciário.

Entre 8 e 24 de maio deste ano, Zambelli transferiu R$ 339 mil de sua conta no Banco Itaú Unibanco para outra conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal. Apenas após o início do pedido público de doações, o total transferido entre contas em seu nome somou R$ 336 mil.

Segundo o documento, a quantia recebida integra uma estratégia mais ampla de arrecadação organizada no site carlazambelli.com.br, domínio registrado em nome da própria deputada. A página promovia a campanha #JuntosComZambelli, com instruções para depósitos em conta e transferências instantâneas.

O relatório também aponta que familiares da parlamentar, como a mãe, Rita Zambelli, reforçaram a divulgação dos canais de arrecadação em redes sociais alternativas, como Gettr e Substack. Nessas plataformas, foram encontradas mensagens em diferentes idiomas (português, inglês e italiano) com pedidos de apoio e críticas ao ministro Moraes, além de convocações para manifestações contra o STF.

Principais doadores identificados pela PF:

- Luciano Hang, em 20/05/2025 - empresário e cofundador da rede de lojas Havan.

- LCG Paschoalino Ltda., em 27/05/2025 - empresa registrada em 2017 sob o nome fantasia LCG Transportes, tendo como sócios Leonardo Contin Guimarães Paschoalino e Luciana Rodrigues Coelho

- Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro, em 03/06/2025 - empresário, artista plástico, colecionador de obras de arte e fundador e ex-presidente do FAMA Museu.

Outras doações relevantes:

- Karina Zupelli Roriz dos Santos, em 20/05/2025 - R$ 3.187,62. Ela é secretária parlamentar no gabinete de Zambelli.

- Antônio Aginaldo de Oliveira, em 19/05/2025 - R$ 2.000,00. É marido da deputada.

- Cristiane de Brum Nunes Marin, em 19/05/2025 - R$ 2.000,00.