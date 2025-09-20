Botafogo entra em campo pelo Brasileiro neste sábado (20)

O Botafogo entra em campo pela 24ª rodada do Brasileirão, neste sábado (20), às 18:30, para enfrentar o Atlético Mineiro, no estádio Nilton Santos. O Alvinegro tenta voltar a vencer após uma sequência de resultados ruins.

Após ser eliminado dentro de casa pelo Vasco na Copa do Brasil, a equipe fez duas partidas pelo brasileiro. A derrota de 1 a 0, para o São Paulo e o embate em 3 a 3 contra o Mirassol, no último jogo.

Na ocasião, o Alvinegro fez um grande primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Mas após uma segunda etapa extremamente apática, o time levou o empate em apenas 15 minutos de jogo.

O Botafogo é o quinto colocado do brasileiro com 36 pontos, a equipe tenta se aproximar do G-4 para garantir uma classificação direta para a libertadores do ano que vem.

Já o Atlético Mineiro tenta se afastar do Z-4. Com 25 pontos e na 13ª posição a equipe está a cinco jogos sem vencer, mas o técnico Jorge Sampaoli busca ter sua primeira vitória desde o retorno ao clube.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Newton (Danilo) e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Montoro; Chris Ramos.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson: Iván Roman (Natanael), Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Reinier (Fausto Vera), Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony e Hulk.