Orla de Copacabana será palco da 18ª Caminhada de Combate à Intolerância Religiosa
Evento acontece neste domingo (21), a partir das 10h
A orla da praia de Copacabana será palco, neste domingo (21), a partir das 10h, do encerramento da 18ª Caminhada de Defesa da Liberdade Religiosa. O evento é organizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) e pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).
Desde sua criação, o ato já reuniu mais de 1,8 milhão de pessoas, em um gesto coletivo de respeito e união entre diferentes tradições religiosas. O evento termina com o festival cultural inter-religioso “Cantando a Gente se Entende”, fazendo da música a ponte entre as religiões e reafirmando que a melhor forma de celebrar a diversidade é pela arte, pela cumplicidade dos sons e pelo respeito.
"O Cantando a Gente Se Entende ecoa a certeza de que, quando diferentes vozes se unem em respeito, a diversidade se transforma na maior melodia da liberdade", define o Babalawô Ivanir dos Santos, interlocutor da CCIR.
Leia também:
Botafogo entra em campo pelo Brasileiro neste sábado (20)
Flordelis tem principio de AVC na cadeia e defesa trabalha para transferi-la para um hospital
Serviço
18ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa
- Local: Orla de Copacabana Dia: 21 (domingo) de setembro
- Horário: das 10h às 17h
- Concentração: Posto 5, a partir das 10h.
- Saída da Caminhada: a partir das 13h