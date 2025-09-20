Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3269 | Euro R$ 6,2602
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Orla de Copacabana será palco da 18ª Caminhada de Combate à Intolerância Religiosa

Evento acontece neste domingo (21), a partir das 10h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de setembro de 2025 - 10:32
Concentração será ás 10h no Posto 5. Caminhada segue pela Avenida Atlântica após as 13h
Concentração será ás 10h no Posto 5. Caminhada segue pela Avenida Atlântica após as 13h -

A orla da praia de Copacabana será palco, neste domingo (21), a partir das 10h, do encerramento da 18ª Caminhada de Defesa da Liberdade Religiosa. O evento é organizado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR) e pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

Desde sua criação, o ato já reuniu mais de 1,8 milhão de pessoas, em um gesto coletivo de respeito e união entre diferentes tradições religiosas. O evento termina com o festival cultural inter-religioso “Cantando a Gente se Entende”, fazendo da música a ponte entre as religiões e reafirmando que a melhor forma de celebrar a diversidade é pela arte, pela cumplicidade dos sons e pelo respeito.

"O Cantando a Gente Se Entende ecoa a certeza de que, quando diferentes vozes se unem em respeito, a diversidade se transforma na maior melodia da liberdade", define o Babalawô Ivanir dos Santos, interlocutor da CCIR.

Leia também:

Botafogo entra em campo pelo Brasileiro neste sábado (20)

Flordelis tem principio de AVC na cadeia e defesa trabalha para transferi-la para um hospital

Serviço

18ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa

- Local: Orla de Copacabana Dia: 21 (domingo) de setembro

- Horário: das 10h às 17h

- Concentração: Posto 5, a partir das 10h.

- Saída da Caminhada: a partir das 13h

Tags:

copacabana religião

Matérias Relacionadas