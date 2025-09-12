Damares diz que Bolsonaro pode morrer na prisão por fragilidade de saúde

Senadora critica possível prisão do ex-presidente e questiona condições do sistema penitenciário para cuidar da saúde de Bolsonaro - Foto: Reprodução - Carlos Moura/Agência Senado

A senadora Damares Alves (Republicanos - DF) disse que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pode morrer se tiver que cumprir pena em regime fechado, como no Complexo da Papuda, em Brasília, devido ao seu frágil estado de saúde. Segundo ela, Bolsonaro sofre de crises de soluço provocadas pela facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. As informações foram obtidas pela Revista Veja.

Na noite desta quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por 4 votos a 1, Bolsonaro e mais sete réus pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.

“Em cima da mesa dele tem uma caixa de remédio. Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa”, disse a ex-ministra de Bolsonaro. “Você acha que lá no presídio alguém vai lembrá-lo da hora do remédio? Um senhor de 70 anos, como Bolsonaro, é extremamente distraído.”, disse a senadora.

Ainda de acordo com Damares, Bolsonaro enfrenta frequentes crises de soluço. “Imagina Bolsonaro com uma crise respiratória, que precisará de socorro imediato. Quem vai gritar até a hora do socorro chegar?”, perguntou.

“Se ele for com o regime fechado, o corpo dele não vai aguentar mesmo. A alimentação dele é extremamente delicada. A (ex-primeira-dama) Michelle não está trabalhando à tarde. Está ficando de manhã em casa, porque é ela que faz a comida do Bolsonaro”, continuou.