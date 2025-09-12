Polícia Civil prende homem suspeito de maltratar cinco filhos

Policiais civis da 30ª DP (Marechal Hermes) prenderam um homem em flagrante, na noite desta quinta-feira (11/09), após denúncias de que ele maltratava seus cinco filhos. Ele foi autuado por maus-tratos a animais e furto de energia elétrica. A investigação sobre a agressão aos menores está em andamento, mas, com a detenção, a Polícia Civil conseguiu evitar que a situação se agravasse.

Segundo apurado, a mãe das crianças é pessoa em situação de rua e o pai cria sozinho os cinco filhos, com idades de 8 a 15 anos. Os menores são atendidos por um projeto social desde abril.

Na quarta, uma assistente social recebeu mensagem de uma das filhas na qual era possível ouvir o pai xingar e agredir um dos irmãos. No dia seguinte, os funcionários do projeto suspeitaram que o pai passou a responder as mensagens pelo celular e as crianças chegaram ao local excessivamente limpos e arrumados, o que levantou suspeitas de uma tentativa de ocultar as agressões.

Imediatamente, o fato foi apresentado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, que passou a apurar os maus-tratos e possível cárcere privado. Os irmãos relataram outras agressões praticadas, inclusive contra a cadela da família. Além disso, foi observado que os dois filhos mais velhos apresentavam marcas recentes de agressões.

Após troca de informações, a equipe da delegacia de Marechal Hermes tomou ciência dos fatos e diligenciou ao imóvel da família. Lá, foi contado que o animal tinha mesmo lesões. Os agentes também identificaram um "gato" na rede elétrica, uma vez que a luz permaneceu ligada mesmo após o relógio ser desligado.

O homem foi conduzido à 30ª DP, onde foi autuado em flagrante. As diligências seguem na Deam Jacarepaguá, para responsabilizá-lo criminalmente pelos delitos cometidos contra os cinco filhos.