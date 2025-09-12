Lojistas de São Gonçalo podem se tornar Ponto de Coleta dos Correios; saiba como se cadastrar

A parceria, por meio do novo canal para envio e retirada de encomendas, é uma oportunidade para lojistas ampliarem os serviços, visto que a pretensão é aumentar o fluxo de pessoas no estabelecimento e possibilitar o fechamento de novos negócios - Foto: Divulgação

A parceria, por meio do novo canal para envio e retirada de encomendas, é uma oportunidade para lojistas ampliarem os serviços, visto que a pretensão é aumentar o fluxo de pessoas no estabelecimento e possibilitar o fechamento de novos negócios - Foto: Divulgação

Os Correios estão com inscrições abertas para lojistas do estado do Rio de Janeiro que querem ser Ponto de Coleta para encomendas nacionais. Lotéricas, farmácias, papelarias, lojas de conveniência ou qualquer outro estabelecimento que atue no varejo com atividade compatível à exigida poderão ser credenciados.

Para se cadastrar, o comerciante interessado precisa preencher um formulário e atender aos requisitos do órgão.

O chamamento público para credenciamento como Ponto de Coleta está disponível em 39 municípios do estado do Rio de Janeiro - Angra dos Reis, Araruama, Armação dos Búzios, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Japeri, Macaé, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Resende, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Seropédica, Teresópolis, Três Rios, Valença e Volta Redonda.

A parceria, por meio do novo canal para envio e retirada de encomendas, é uma oportunidade para lojistas ampliarem os serviços, visto que a pretensão é aumentar o fluxo de pessoas no estabelecimento e possibilitar o fechamento de novos negócios.

Com a iniciativa, os Correios pretendem flexibilizar a rede de atendimento por meio de parcerias com lojistas e empreendedores que desejam expandir e investir em negócios rentáveis com associação à marca Correios.

O comerciante será remunerado a cada encomenda recebida ou entregue. A remuneração será de R$ 1,15, quando a atuação ocorrer exclusivamente com os Correios, ou R$ 0,59, quando o ponto atuar com outras transportadoras.

Leia também:

Aposta de Teresópolis fatura prêmio de R$ 53,9 milhões da Mega-Sena

Complexo Esportivo do Barreto: onde esporte, cultura e tecnologia se encontram em Niterói

Cadastro

Para participar do processo, as empresas devem formalizar interesse no site dos Correios, preenchendo um formulário. Os interessados devem atender a alguns requisitos principais para se credenciar como Ponto de Coleta, como:

possuir atividade comercial compatível;

estar localizado em uma das regiões de interesse dos Correios, cujos CEPs encontram-se no site;

estar no nível de rua e com acesso irrestrito;

estar regular em suas obrigações como Pessoa Jurídica.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (21) 2503-8624.