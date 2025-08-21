“Que país é esse? Que democracia é essa?” diz Silas Malafaia após depoimento à PF

O pastor foi abordado pela PF no Galeão na noite de quarta feira (20) - Foto: Divulgação/Instagram

O pastor Silas Malafaia fez diversas críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após ser abordado pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na noite da quarta-feira (20).

“Eu não sou bandido, apreender meu passaporte, meu telefone, vai descobrir o que? Ainda dei a senha que eu não tenho medo de nada! (...) É uma vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar! Vai ter que me prender pra me calar!”, disse o pastor após o depoimento.

Malafaia estava voltando de Lisboa, em Portugal e foi abordado pela PF para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, motivado, segundo a PF, por atrapalhar o processo onde Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.