Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia

Pastor teve o celular apreendido pela Polícia Federal

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 20 de agosto de 2025 - 19:41
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.

Pela decisão, Malafaia ainda está proibido de sair do país.

