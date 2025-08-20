Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia
Pastor teve o celular apreendido pela Polícia Federal
min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 20 de agosto de 2025 - 19:41
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (20) a realização de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
De acordo com a Polícia Federal (PF), a medida foi cumprida no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor teve o celular apreendido.
Pela decisão, Malafaia ainda está proibido de sair do país.