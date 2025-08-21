"'VTNC seu ingrato do..." Mensagens revelam crise entre Bolsonaro e Eduardo

As conversas revelam não só tensões familiares, mas disputas internas no campo bolsonarista - Foto: Divulgação

Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam um atrito entre Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, em meio à crise envolvendo sanções internacionais e o Supremo Tribunal Federal.

Irritado com o apoio do pai ao governador Tarcísio de Freitas, Eduardo enviou mensagens agressivas, chegou a xingá-lo e cobrou mais reconhecimento. Em tom de desabafo, afirmou que se sentia prejudicado politicamente e pediu responsabilidade ao ex-presidente.

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo no dia 15 de julho.

Bolsonaro tentou responder com áudios, não recuperados pela PF, e enviou uma reportagem sobre o impasse, mas Eduardo insistiu que fosse deixado de lado nas declarações públicas.

As conversas revelam não só tensões familiares, mas disputas internas no campo bolsonarista.