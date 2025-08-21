Polícia Civil prende um dos maiores estelionatários do país

Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), da 126ª DP (Cabo Frio) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) realizaram a prisão do estelionatário - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), da 126ª DP (Cabo Frio) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta quarta-feira (20/08), um homem apontado como um dos maiores estelionatários do país e condenado a 50 anos de prisão. Ele foi localizado pelos agentes no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, o criminoso teria causado prejuízo de milhões de reais e prejudicado centenas de pessoas e empresas nos estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Contra ele, os agentes cumpriram mandado decorrente de sentença condenatória, e outros oito mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, furto e organização criminosa.

As investigações revelaram que, em 2020, o acusado criou uma empresa pela qual passou a oferecer aparelhos de telefonia celular de marcas e modelos premium. Para suas vítimas, ele prometia a entrega dos dispositivos após 30 dias, mediante o pagamento de 30% do valor de mercado desses bens. A mercadoria nunca chegava ao comprador.

Em continuidade às suas ações criminosas, o estelionatário diversificou sua operação para o ramo de joalheria. A atuação seguia nos mesmos moldes da anterior.

Após causar prejuízos a milhares de pessoas nas cidades do Sul, ele passou a operar no estado de Goiás, sendo responsável por dezenas de fraudes a empresas de locação de veículos.