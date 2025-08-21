Polícia Civil prende um dos maiores estelionatários do país
Ele foi localizado pelos agentes no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio
Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), da 126ª DP (Cabo Frio) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta quarta-feira (20/08), um homem apontado como um dos maiores estelionatários do país e condenado a 50 anos de prisão. Ele foi localizado pelos agentes no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.
De acordo com as investigações, o criminoso teria causado prejuízo de milhões de reais e prejudicado centenas de pessoas e empresas nos estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Contra ele, os agentes cumpriram mandado decorrente de sentença condenatória, e outros oito mandados de prisão preventiva pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, furto e organização criminosa.
As investigações revelaram que, em 2020, o acusado criou uma empresa pela qual passou a oferecer aparelhos de telefonia celular de marcas e modelos premium. Para suas vítimas, ele prometia a entrega dos dispositivos após 30 dias, mediante o pagamento de 30% do valor de mercado desses bens. A mercadoria nunca chegava ao comprador.
Em continuidade às suas ações criminosas, o estelionatário diversificou sua operação para o ramo de joalheria. A atuação seguia nos mesmos moldes da anterior.
Após causar prejuízos a milhares de pessoas nas cidades do Sul, ele passou a operar no estado de Goiás, sendo responsável por dezenas de fraudes a empresas de locação de veículos.