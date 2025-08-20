Avião usado em missões da CIA que pousou em Porto Alegre trazia diplomatas, informa PF

A aeronave misteriosa da Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, que pousou em Porto Alegre, na última terça-feira (19), transportava diplomatas americanos. Segundo a Polícia Federal, que fez a supervisão migratória, os diplomatas foram ao consulado da cidade.

O avião, que pertence ao governo dos EUA, é conhecido por ser usado em operações da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), e, desta vez, fez parte de um “apoio logístico à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil", declarou a Embaixada dos Estados Unidos.

A curiosidade causada pela aeronave foi causada por não ter motivo da escala no Brasil divulgada, apesar da autorização do Ministério da Defesa brasileiro.