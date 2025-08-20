Homem que cortou patas de cavalo afirma que estava bêbado e se arrepende: 'Foi um ato cruel'

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz é investigado por praticar abuso contra um cavalo que teve as quatro patas cortadas - Foto: Reprodução/TV Vanguarda

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz é investigado por praticar abuso contra um cavalo que teve as quatro patas cortadas - Foto: Reprodução/TV Vanguarda

Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, é o jovem que está sendo investigado pela Polícia Civil, acusado de praticar abusos contra um cavalo que teve as quatro patas decepadas por um facão, no município de Bananal, interior de São Paulo. Segundo Andrey, ele estava bêbado no momento da mutilação.

"Foi um ato de transtorno. Em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei por cortar. Foi um ato cruel. Não é culpa da bebida, é culpa minha. Eu reconheço meus erros", disse o homem em entrevista a TV Vanguarda, afiliada da Globo.

O jovem afirmou não ser um "monstro", como foi chamado nas redes sociais após o caso viralizar e que está extremamente arrependido pelo o que fez. Ele disse também, que os ferimentos aconteceram com o cavalo já morto.

"Muitas pessoas falaram que eu cortei as quatro com ele andando. Isso é uma crítica contra mim. Estão me acusando de um ato que eu não fiz. Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro. Me sinto arrependido dessa crueldade que eu fiz", relatou.

O caso ocorreu no último sábado (16), em uma área rural do município de Bananal. Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), Andrey e uma testemunha foram até a delegacia onde prestaram depoimento e posteriormente foram liberados. Diligências continuam para que todos os fatos sejam esclarecidos.

O caso chegou também a Polícia Militar Ambiental e equipes de veterinários tentaram descobrir se as patas foram decepadas quando o cavalo estava vivo ou morto, o que não foi possível ser concluído.

Maltratar animais é crime no Brasil, conforme a Lei nº 9.605/1998, que determina que a pena por "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos", pode varias de três meses a um ano de detenção, além de multa.