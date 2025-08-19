Avião usado em missões da CIA pousa em aeroporto de Porto Alegre

Um Boeing 757 sem identificação chamou a atenção ao pousar em Porto Alegre, nesta terça-feira (19). A aeronave que pertence ao governo dos EUA, é conhecida por ser usada em operações especiais e está frequentemente ligada a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA).

A aeronave que não tem nenhum registro em sua fuselagem, é conhecido no mundo militar como C-32B e é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana. O avião tem como principal função o transporte rápido de pessoas que atuam no Departamento de Estado, como diplomatas, militares de elite e agentes da inteligência.

A missão atual começou no dia 18 de agosto, partindo de Nova Jersey até Porto Alegre, com escalas em Tampa, na Flórida, e San Juan, em Porto Rico. Autoridades brasileiras e americanas ainda não confirmaram oficialmente a razão da presença da aeronave no estado sulista.

Leia também:

➣José Loreto aparece caracterizado pela 1ª vez como Chorão para filme biográfico

➣ Botafogo formaliza terceira proposta para tentar contratar Alix Vinicius

Apelidado de “Gatekeeper” (“Porteiro”), o avião já foi utilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute, em 2020, e em grandes eventos, como os Jogos Olímpicos. Equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, o C-32B garante mobilidade e autonomia a operações sigilosas em qualquer parte do mundo.

