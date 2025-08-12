Bolsonaro pede liberação de prisão domiciliar a Moraes para realizar exames médicos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, entrou com um pedido para receber mais visitas e conseguir uma liberação para realizar exames médicos.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", dizia o pedido.

Além disso, outros quatro políticos pediram autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para visitar o ex-presidente. Foram eles, o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes, (PL-RJ), o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo de Mello Araújo (PL) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos).

Outros aliados de Bolsonaro já solicitaram a Moraes a permissão para visitar o ex-presidente, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e o líder do Novo na Câmara de Deputados, Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Os exames médicos solicitados para serem realizados por Bolsonaro são:

- Coleta de sangue para realização de exames bioquímicos diversos;

- Coleta de urina;

- Endoscopia digestiva alta em função de CID 10 K20;

- Tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve;

- Ecocardiograma transtorácico;

- Exames de ultrassonografia

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, após Moraes considerar que Bolsonaro desrespeitou a proibição do uso de redes sociais ao participar de uma manifestação por chamada de vídeo e produzir "conteúdo pré-fabricado" para aliados.