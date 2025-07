Ex-deputado nos EUA e drag queen no Brasil, George Santos se entrega nos EUA

O ex-deputado dos Estados Unidos e filho de brasileiros, George Santos, que morou em Niterói, foi preso nesta sexta-feira (25) após se entregar às autoridades americanas. Ele foi condenado a sete anos de prisão em abril, por fraude e falsidade ideológica. Antes de sua vida pública em um partido conservador na América do Norte, Santos foi drag queen no Brasil sob o nome de Kitara Ravache e desfilou em Parada LGBT.

Santos se apresentou à Justiça dos Estados Unidos no último dia do prazo estipulado. Agora, ele começa a cumprir sua pena em prisão federal. A informação foi compartilhada por um repórter da agência de notícias Associated Press e confirmada pela imprensa americana. George Santos se entregou em um presídio em Fairton, no estado de Nova Jersey.

O político passou a encarar sérios problemas após mentir sobre sua história de vida e enganar doadores durante a campanha. Ele confessou ter cometido fraude eletrônica e roubado a identidade de pelo menos dez pessoas, até mesmo de familiares, para financiar sua eleição ao Congresso.

Ele cumpriu pouco mais de um ano de mandado até ser expulso da Câmara, em 2023. Em um acordo judicial, Santos aceitou pagar cerca de US$ 580 mil em multas, além de cumprir pena de prisão.

Antes de receber a sentença, Santos enviou uma carta ao tribunal na qual dizia estar "profundamente arrependido" dos crimes. Ele também considerou "severa demais" a condenação pedida pelos promotores.

Nas redes sociais, Santos fez uma série de posts para se despedir de seus apoiadores. Na noite de quinta-feira (24), publicou um texto em tom sarcástico, no qual alfinetou os críticos e sugeriu que pode voltar à vida pública: "Aos meus apoiadores: vocês fizeram esse cabaré político valer a pena. Aos críticos: obrigado pela publicidade gratuita. Talvez eu esteja saindo de cena (por enquanto), mas acreditem: lendas nunca se despedem de verdade."

Vida no Brasil - De acordo com informações de pessoas próximas ao congressista do partido Republicano, Santos foi drag queen no Brasil sob o nome de Kitara Ravache.

Em matéria publicada por O São Gonçalo em janeiro de 2023, a drag queen e ativista LGBTQIA+ Eula Rochard, de 58 anos, falou sobre o passado do ex-deputado.

"Ele frequentava minha casa em 2005. Ficava muito aqui dando pinta. Depois sumiu e voltou em 2008", disse na época. "Ele era uma drag queen não muito conhecida. Uma 'bicha' nova que ficava andando com a 'bicha velha' e conhecida aqui. Concorreu até em concurso de 'miss gay', e perdeu, lógico", conta.

Na mesma época, George usou as redes sociais para afirmar que eram falsas as alegações de que ele seria uma drag queen.

"A mais recente obsessão da mídia em alegar que eu sou uma drag queen ou que 'performava' como drag queen é categoricamente falsa. A mídia continua fazendo alegações escandalosas sobre minha vida enquanto em estou trabalhando para entregar resultados. Eu não vou ser distraído ou perturbado por isso", escreveu o político.