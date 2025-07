Polícia apreende fuzil e drogas durante ação no Bom Retiro, São Gonçalo

Policiais do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam um fuzil e material entorpecente durante ação na Rua Rodrigues Coutinho, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (25).

Segundo informações da polícia, suspeitos de uma quadrilha de roubo estariam guardando material ilícito no local. Ao realizar a ação, os suspeitos fugiram pela comunidade, ao perceber a presença policial.

Leia também:

➢ Suspeito morre após confronto com a polícia em São Gonçalo

➢ Líder de facção do Maranhão é preso em São Gonçalo após operação conjunta

A equipe encontrou no local um fuzil, 328 cápsulas de cocaína, 170 invólucros de maconha, 16 aparelhos telefônicos e um colete à prova de balas.

O material encontrado foi levado à 74ª DP (Alcântara) para registro.