Incêndio em caixa de medidores deixa condomínio sem luz em Piratininga

Moradores de um condomínio ficaram sem luz após uma caixa de medidores pegar fogo na manhã desta sexta-feira (25). Os residentes do prédio da Rua Doutor Sebastião Cheferin, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, ficaram assustados com o caso, que não deixou feridos.

De acordo com testemunhas, o incêndio começou por volta das 8h e tomou conta do equipamento rapidamente. As chamas intensas atingiram a fiação do poste.

O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para combater o incêndio, evitando que ele se espalhasse ainda mais.

Os fios que foram atingidos pelo incêndio acabaram se rompendo, o que provocou um curto-circuito e deixou todo o condomínio sem energia.