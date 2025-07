Filho de brasileiros, ex-deputado dos EUA e drag queen no Brasil, George Santos deve se entregar hoje à Justiça

Ex-deputado dos Estados Unidos e filho de brasileiros, George Santos, que morou em Niterói e, antes da vida política, teria se apresentado como drag queen sob o nome Kitara Ravache, deve se entregar à Justiça americana nesta sexta-feira (25) para cumprir sete anos de prisão por crimes de fraude, falsidade ideológica e roubo de identidade.

O brasileiro começou a ver sua carreira política declinar depois de mentir sobre sua trajetória de vida e enganar doadores durante a campanha. Santos confessou que cometeu fraude eletrônica e também teria roubou a identidade de pelo menos 10 pessoas, incluindo familiares, a fim de custear a campanha para o Congresso.



O político republicano de Nova York ficou no cargo por pouco mais de um ano de seu mandato. O brasileiro foi expulso da Câmara em 2023. Um acordo feito com a Justiça americana e com Santos determinou que ele pagasse cerca de US$ 580 mil em multas e que também cumprisse pena de prisão.

De acordo com informações da imprensa americana, a Justiça determinou, em abril, que o brasileiro deveria se apresentar até o dia 25 de julho para dar início ao cumprimento de sua pena.

Antes de receber a sentença, Santos enviou uma carta ao tribunal, na qual ele alegou que estava “profundamente arrependido” dos crimes e considerou a condenação solicitada pelos promotores como “severa demais”.

Por meio das redes sociais, o político realizou diversas publicações como uma forma de se despedir de seus apoiadores. Durante a noite de quinta-feira (24), ele divulgou um texto com um tom sarcástico, onde mandou indiretas aos críticos e sugeriu que pode retornar à política.

"Aos meus apoiadores: vocês fizeram esse cabaré político valer a pena. Aos críticos: obrigado pela publicidade gratuita. Talvez eu esteja saindo de cena (por enquanto), mas acreditem: lendas nunca se despedem de verdade", escreveu.

Conheça a vida política de George Santos

George Santos foi eleito em 2022 e conseguiu, para o Partido Republicano, um distrito rico que abrange uma parcela do Queens e de Long Island até então dominado pelos democratas.

Após sua eleição, descobriu-se que o político havia mentido sobre boa parte de sua vida. Ele se apresentava ao público como um empresário bem-sucedido, que teria trabalhado em empresas importantes de Wall Street e possuía um valioso portfólio imobiliário.

Na vida real, Santos enfrentava dificuldades financeiras e até mesmo processos de despejo. Com a revelação da sua verdadeira situação, iniciaram-se investigações criminais e parlamentares para apurar como ele financiou sua campanha.

Conforme se aproximava da sentença, o político aparentava estar mais reflexivo nas redes sociais, agradecendo tanto aos apoiadores quanto aos críticos.

“Aprendi que, não importa se somos de esquerda, direita ou centro, somos todos humanos e, na maioria das vezes, americanos (rsrs), e temos um superpoder que valorizo muito: a compaixão”, escreveu George na época.

Vida antes da política: desfiles LGBT e persona drag no Brasil

Antes de ingressar na política e se eleger deputado pelo Partido Republicano, Santos teve uma vida bastante diferente no Brasil. De acordo com pessoas próximas ao ex-congressista, ele desfilou na Parada Gay de Niterói e chegou a atuar como drag queen sob o nome artístico de Kitara Ravache.

A drag queen e ativista LGBTQIA+, Eula Rochard, de 58 anos, compartilhou em suas redes sociais, em janeiro de 2023, fotos de Santos caracterizado como Kitara. Segundo Eula, Santos frequentava os desfiles de drag na cidade e fazia parte da cena artística LGBT local.

O ex-deputado nega as acusações | Foto: Divulgação

"Ele frequentava minha casa em 2005. Ficava muito aqui dando pinta. Depois sumiu e voltou em 2008", relembrou Eula, em conversa com o OSG. "Ele era uma drag queen não muito conhecida. Uma 'bicha' nova que ficava andando com a 'bicha velha' e conhecida aqui. Concorreu até em concurso de 'miss gay', e perdeu, lógico", conta.

Apesar de ser assumidamente homossexual, George Santos passou a ser associado a pautas conservadoras e, muitas vezes, contrárias à comunidade LGBTQIA+ nos EUA, o que ampliou as críticas à sua trajetória política.

O ex-deputado nega as acusações e declarou, em suas redes sociais, que as alegações de que teria sido drag queen são “categoricamente falsas”.