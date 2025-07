Pré-Vestibular Cecierj lança curso preparatório para exame discursivo da UERJ

Uma boa notícia para os candidatos do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O Pré-Vestibular Cecierj preparou um curso on-line destinado exclusivamente para quem vai realizar a etapa discursiva do exame. O Projeto UERJ oferece aulas voltadas para as provas discursivas de todas as matérias, além de preparação específica para a redação comum a todos os cursos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de agosto pelo link https://redcap.link/projetouerj.pvs. As aulas são gratuitas e vão acontecer de 9 de setembro a 7 de dezembro de 2025. A inciativa é da Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

“A abertura das inscrições para o Projeto UERJ, da Fundação Cecierj, é mais um passo importante para democratizar o acesso ao ensino superior. Essa iniciativa gratuita oferece apoio de qualidade para quem está se preparando para o vestibular. O mais importante é que qualquer pessoa pode se inscrever, mesmo que não esteja matriculada no Pré-Vestibular Cecierj. Nosso compromisso é garantir que mais pessoas tenham condições reais de disputar uma vaga na universidade pública”, destacou o secretário de de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Anderson Moraes.

Durante o período do curso, o estudante terá aulas com uma hora de duração, por disciplina, com ênfase no desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual — essenciais para um bom desempenho, além de um simulado que será realizado de 12 a 19 de novembro. O foco é o conteúdo exigido nas disciplinas específicas do exame: Biologia, Espanhol, Inglês, Física, Geografia, História, Matemática, Português e Redação.