Ex-deputado dos EUA e filho de brasileiros, que morou em Niterói, é sentenciado a sete anos de prisão

O ex-deputado republicano de origem brasileira George Santos, que teve o mandato cassado após uma série de acusações, incluindo a de que teria falsificado seu currículo para conseguir vencer as primárias do partido e concorrer ao cargo, foi condenado a sete anos de prisão nesta sexta-feira (25).

Os promotores federais pediram à juíza uma pena de 87 meses para os crimes de George, afirmando que a medida era necessária para "proteger o público de ser enganado novamente por Santos". O pedido foi atendido pela juíza Joanna Seybert, mas não há ainda informações de quando ele começa a cumprir a pena.

Em 2024, ele se declarou culpado pelas acusações de fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado. Ele chegou a admitir uma série de outros esquemas, incluindo lavagem de dinheiro, mentiras ao Congresso e recebimento fraudulento de benefícios de desemprego.

Os advogados do ex-deputado pediram que ele receba 24 meses de prisão, pena federal mínima para o roubo de identidade qualificado. Eles ressaltaram a natureza não violenta dos crimes e escreveram ao tribunal que, “sua conduta, embora envolvesse desonestidade e abuso de confiança, surgiu em grande parte de um desespero equivocado relacionado à sua campanha política, em vez de uma malícia inerente”.

Os promotores do Distrito Leste de Nova Iorque descrevem George como "um vigarista sem arrependimento que retornou repetidamente ao estilo de vida criminoso, tornando-se mais audacioso com o passar dos anos".

Um pouco sobre quem é George Santos:

Filho de imigrantes brasileiros, George Santos, de 36 anos, se apresentou como a "nova cara do Partido Republicano" e construiu uma figura de candidato nas eleições legislativas de novembro de 2022, baseada em mentiras sobre sua educação, religião, experiência profissional, bens e salários. Ele chegou a falsificar sua história familiar, afirmando ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Uma investigação realizada pelo jornal The New York Times, quando ele já estava no Congresso dos EUA, revelou suas mentiras. Segundo a promotoria, o ex-deputado enganou doadores de sua campanha ao transferir dinheiro para sua própria conta e usá-lo para pagar dívidas pessoais, comprar roupas de grife ou fazer pagamentos com os cartões de crédito de seus próprios apoiadores sem autorização. Ele também é acusado de receber benefícios de desemprego aos quais não tinha direito durante a pandemia de coronavírus, antes de sua eleição.

Santos se envolveu em outras polêmicas na vida. Em 2007, ele foi visto dançando em um trio elétrico durante a parada gay em Niterói. Após análise de um perito, ficou determinado que era de fato o ex-deputado. Ele se manifestou, dizendo que era falsa a afirmação de que ele seja uma drag queen ou que tenha se apresentado como uma. Mas, em seguida, ele mudou a versão em um vídeo publicado pelo site TMZ. Ele disse que se vestiu de drag uma vez, para se divertir em um festival.

Em 2008, George Santos morava em Niterói, ao lado da mãe e a irmã. Na época, ele foi acusado de fazer compras em uma loja de rua, usando cheques roubados. O caso de estelionato foi suspenso pela Justiça porque George não foi localizado. Segundo o empresário que foi lesado na época, George se apresentou como Délio. Ele fez uma compra no valor de R$ 2.144 e pagou com dois cheques.