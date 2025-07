Governador Cláudio Castro anuncia concurso público para profissionais da Saúde

O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai realizar concurso público com vagas na área da Saúde Pública. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30/06) pelo governador Cláudio Castro. Para a Secretaria de Estado de Saúde serão oferecidas 226 vagas de níveis Médio, Superior e Especialistas. As remunerações variam de R$2,6 mil a R$11,3 mil, conforme o grau de instrução exigido pelo cargo escolhido. A previsão é que o edital seja lançado pela SES-RJ em dezembro deste ano.

"A realização do concurso para a Saúde vai suprir carências de áreas estratégicas. A recomposição do quadro de servidores era um compromisso da minha gestão que estou cumprindo, dentro de uma visão de valorização da categoria. O Governo está investindo também na reforma das unidades, na ampliação da rede de assistência e na compra de equipamentos, dando mais recursos e qualidade ao trabalho dos funcionários da saúde. Isso se reflete na melhoria do atendimento à população", afirma o governador Cláudio Castro.

Do total de vagas que serão disponibilizadas para SES-RJ, quatro são de Especialista; 182 de Nível Superior e 40 de Nível Médio. Serão contratados profissionais para funções de Nível Superior como Assistente Social (10); Enfermeiro (40); Farmacêutico (30); Médico (40); Psicólogo (15), entre outras. Para quem tem Nível Médio, serão abertas 40 vagas de Assistente Administrativo de Saúde.

Também está previsto certame para preencher vagas nos quadros do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj). Neste caso, serão oferecidas 61 vagas de níveis de escolaridade Médio (23) e Superior (38).

"Como servidora pública com quase 25 anos de carreira, considero a realização do concurso público como uma grande vitória. Serão mais de 200 vagas, com oportunidades para nível e superior que vão nos ajudar a repor quadros estratégicos para a gestão", afirmou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

A realização do concurso público tem objetivo de cumprir o Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde. O levantamento das necessidades foi feito por Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Resolução SES 3.344 de 8 de julho de 2024. O GT contou com a representação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde, da Fundação Saúde e do Iaserj.

Os estudos do GT demonstram um longo período sem a realização de concurso público para a recomposição do quadro de servidores efetivos da SES/RJ. O último certame para carreiras da área da Saúde ocorreu em 2001 e para a carreira de Especialista na Gestão de Saúde em 2011.

A SES ressalta que todas as ações desenvolvidas encontram-se alinhadas às diretrizes da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal, que já se manifestou expressamente pela viabilidade dos concursos públicos para recomposição do quadro de servidores efetivos.

As remunerações previstas são compostas por Vencimento-Base, Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), Adicional de Qualificação (AQ) e Insalubridade.