Espetáculo "Favela" celebra 13 anos de sucesso com apresentação no Centro do Rio

Após 13 anos de sucesso, a comédia musical "Favela" volta aos palcos do Teatro João Caetano, no Centro do Rio, em uma comemoração que reúne grande parte do elenco original reafirmando a força do espetáculo que, desde sua estreia, emociona e provoca reflexões sobre as realidades das comunidades brasileiras. A obra mostra que a violência é inegável dentro de uma comunidade, mas também que fatos comuns acontecem ali, como em qualquer outro lugar, histórias engraçadas e comoventes que levam o público em questão de minutos a se encantar, sorrir, chorar e a questionar a vida.

Com texto de Rômulo Rodrigues e idealização / direção de Márcio Vieira, a peça que faz uma abordagem bem diferente de tudo que já foi apresentado sobre o assunto favela, traz no elenco os atores Carla Cristina Cardoso, Cridemar Aquino, Gabriel Chadan , Leandro Santana, Caio Cabral , Dja Martins , Marcelo Batista , Renata Tavares , Marília Coelho, Vn Rodrigues, Claudia Leopoldo e mais 10 Atores e Atrizes atuante de forma potente , que dão vida ao único espetáculo teatral que teve continuação , em 2018 estriou Favela 2 A Gente não Desiste . Favela promete emocionar o público em uma comemoração especial.

“Favela” conta histórias do dia a dia de uma comunidade, com humor, emoção e crítica social.

Leia também:

Dono de padaria morto em incêndio na Engenhoca ajudou pessoas a sair de estabelecimento em chamas; “herói”

Festa tricolor em Niterói! Torcida do Fluminense em Icaraí celebra vitória histórica na Copa do Mundo de Clubes

A trama mostra personagens típicos como uma aposentada que observa tudo da janela, um pastor preocupado com a filha, um casal em crise, uma mãe solo com muitos filhos, e dois primos que fazem escolhas opostas: um entra para a faculdade e o outro para o tráfico. Com leveza e uma dose generosa de humor, o espetáculo revela que “a vida é feita de escolhas”, fazendo o público rir, se emocionar e refletir sobre os caminhos que cada um toma na vida.

O musical genuinamente brasileiro teve sua estreia em 2012, no Festival Internacional de Teatro de Angra dos Reis – FITA, onde o espetáculo recebeu o Prêmio Especial do Júri concedido a todo o elenco, e foi indicado ao prêmio de Melhor Texto , para Rômulo Rodrigues. Logo após, foi para a cidade do Rio de Janeiro, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. O espetáculo chamou atenção por se chamar “FAVELA” e estrear em um shopping conhecido como símbolo da elite carioca — o que provocou discussões e ampliou o impacto da montagem.

Para o autor Rômulo Rodrigues, a temática da peça é atual e extremamente necessária. " "Ainda vemos as favelas constantemente retratadas nas notícias com foco na violência, em invasões e quase sempre sob o olhar de quem não vive o dia a dia da favela. Ter um espetáculo que apresenta a visão de dentro, que dá voz ao favelado, é justamente o que faz com que o nosso espetáculo seja um sucesso há 13 anos."

Ainda segundo Rômulo, todos os Envolvidos no projeto , cresceram profissionalmente. Alguns participaram de novelas, filmes, outros criaram seus próprios grupos ou projetos sociais. O espetáculo também evoluiu, ganhou novas camadas de leitura, atualizou situações do cotidiano retratado, mas manteve sua essência que é o olhar afetuoso, crítico e bem-humorado sobre a vida nas favelas. A proposta é fazer o público rir e refletir, com uma experiência potente e acessível para todos.", conclui.

Márcio Vieira, diretor do espetáculo, descreve com orgulho as mudanças e conquistas ao longo dessa trajetória de sucesso. " A transformação e o crescimento de toda a equipe é enriquecedor. Evoluímos e mudamos a forma de ver e de fazer arte. "Favela 1" e a continuação "Favela 2" nos trouxe muita felicidade , pois vimos o nosso trabalho chegando de uma forma tão positiva , direta nas pessoas . Daí pensamos : tudo vale a pena ! Pois um espetáculo “sem patrocínio “ não é fácil . A gente via pessoas voltando mais de 4 vezes. A resposta do público foi muito positiva e gratificante.

E na estreia tem a novidade com o cantor Xande de Pilares fazendo aquela participação mais que especial.