Carro pega fogo e fecha Ponte Rio-Niterói por mais de 1h nesta terça (1º); Videos!

Um incêndio em um veículo causou a interdição total da Ponte Rio- Niterói, na manhã desta terça-feira (1º). A ocorrência, registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi iniciada às 6h25, quando todas as pistas da rodovia foram bloqueadas para a atuação das equipes de emergência.





Segundo informações daPRF, não há registro de vítimas. O incêndio foi controlado rapidamente, permitindo a liberação de três faixas da rodovia às 6h49. A pista foi totalmente liberada às 7h35, cerca de uma hora após o início da ocorrência. Ainda não foram divulgadas as causas do incêndio no veículo.

Motoristas que passaram pela região enfrentaram lentidão e congestionamento no início da manhã. O tempo de travessia chegou a quase 2 horas. A PRF orienta os condutores a manterem atenção redobrada e seguirem as sinalizações.





