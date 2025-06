Bolsonaro nega tentativa de golpe e 'convida' Moraes para ser seu vice em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (10), onde negou ter participado de qualquer tentativa de golpe de Estado ou plano para prender autoridades. No entanto, ele admitiu ter conversado com aliados alternativas "dentro da Constituição" para anular a vitória de Lula, nas eleições de 2022.

“As conversas eram bastante informais, não era nada proposto, ‘vamos decidir’. Era conversa informal para ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para a gente atingir o objetivo que não foi atingido no TSE. Isso foi descartado na segunda reunião”, afirmou Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Segundo o ex-presidente, não existia apoio suficiente para uma ruptura: "Não tinha clima, não tinha base minimamente sólida para fazer coisa”. Ele negou também qualquer plano de prisão para autoridades. "As Forças Armadas, missão legal dada é cumprida. Missão ilegal não é cumprida. Em nenhum momento alguém me ameaçou de prisão.”

Ao ser perguntado sobre um possível encontro com o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, Bolsonaro respondeu: "Em hipótese alguma Garnier colocou tropas à minha disposição. Se fôssemos prosseguir com um estado de sítio, as medidas seriam outras”.

O ex-presidente também afirmou que foi debatido com os comandantes temas como protestos de caminhoneiros e aglomerações em frente a quartéis. Segundo Bolsonaro, a pauta era o uso de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) caso houvesse distúrbios.

Durante o interrogatório, Jair aproveitou para pedir desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, devido acusações, sem provas, que integrantes do STF estariam envolvidos em casos de corrupção durante as eleições.

“Não tem indícios nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada. Um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fossem outros três ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpe, não tinha qualquer intenção de acusar de qualquer desvio de conduta”.

Em dado momento, em tom de brincadeira, Jair que está inelegível até 2030, disse que gostaria de convidar Moraes para seu seu vice em 2026. O ministro apenas respondeu: "Eu declino".

As declarações de Bolsonaro foram feitas no sexto dia de depoimentos da série de interrogatórios dos réus apontados como integrantes do "núcleo crucial" da tentativa de golpe.