Botafogo anuncia a contratação de Joaquín Correa

O Botafogo anunciou a contratação do atacante argentino Joaquín Correa, de 30 anos, nesta terça-feira (10). O ex-Inter de Milão, é aguardado na concentração do Alvinegro, em Santa Barbara, nos EUA, para conhecer os companheiros e realizar as primeiras atividades com o grupo, visando a Copa do Mundo de Clubes.

Correa foi revelado pelo Estudiantes e fez carreira na Europa, passando por clubes como Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milão e Olympique de Marseille.

O jogador atua principalmente como um falso nove, mas também pode jogar como um ponta esquerda ou fazer a função de centroavante.

Joaquín é o quinto reforço do Botafogo para o Mundial. O clube já havia contratado o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Panteleão, o meia Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral.

A Inter de Milão, que também disputa o torneio, demorou para aceitar liberar o jogador de forma imediata, mas detalhes burocráticos foram resolvidos na segunda-feira (9). O Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes, contra o Seattle Sounders, no domingo (15), ás 23h.