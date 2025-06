MC Poze do Rodo faz vídeo com joias devolvidas pela polícia: 'Tudo no seu devido lugar'

O MC Poze do Rodo, que é o nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto, de 26 anos, publicou uma séries de stories em seu perfil no Instagram, mostrando que teve todas as joias devolvidas pela Polícia Civil. Os pertences tinham sido apreendidos devido a investigação contra o cantor por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho.

"Acabou de chegar os ouros de papai. Rapaziada, dessa vez veio tudo certinho, faltando nada. Agradecer todo mundo aí que mandou meus negócios, meus ouros sem faltar nada dessa vez. Muito obrigado, tá?", afirmou Poze.

O cantor aproveitou para pedir paz: "Tudo no seu devido lugar: o que é meu é meu e o que é seu é seu. Agora, tomara que papai do céu nos permita tocar no coração das pessoas lá e me deixar viver em paz com meus ouros. Não é esperar um ou dois meses e vir aqui e levar tudo de novo. Deixa papai em paz, mano. Papai não faz nada de mal, não, mano. Papai só quer viver tranquilo".

Leia também:

Biblioteca Parque de Niterói oferece oficina gratuita de escrita e performance teatral



João Guilherme provoca Maisa com comentário, e fãs vão à loucura: "...aceito chá"



"Castelo criado, família linda, tenho meus pertences que é o que eu amo: ouro e tenho meus carros. Deixa eu viver, mano. Eu não entro no caminho de ninguém. Agora, se pisar no meu quadrado, eu vou ter que "pa". Eu não vou recuar, com todo respeito. Peço que me deixem em paz, eu mereço", acrescentou.

Para finalizar, Poze pediu a devolução de seus celulares: "Os ouros chegaram e só faltam os celulares que estão lá. São muitos e estou cansado de comprar novo. Tem que pegar para perícia? Ok, mas devolve... Com todo respeito, só falta devolver o resto das paradas que são os celulares, os tablets e meus computadores para jogar meu CS".

O cantor foi preso na última sexta-feira (29) e deixou a cadeia no dia 3.