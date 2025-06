Contas bancárias de Carla Zambelli são bloqueadas a pedido de Moraes

O banco Itaú bloqueou nesta sexta-feira (6), as contas bancárias e os cartões de crédito e débito da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A medida aconteceu por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Na última quarta-feira (4), o magistrado tinha dado 24h para que as instituições financeiras informassem sobre os bloqueios em contas vinculadas a parlamentar, após Zambelli deixar o país.

Foi informado ao STF, que R$ 2118,18 foram encontrados em uma conta corrente no nome de Carla, valor bem distante dos R$ R$ 285 mil que a deputada afirmou ter arrecado em "vaquinha" antes de sair do Brasil.

Zambelli foi condenada pelo Supremo a dez anos de prisão e pagamento de multa no valor de R$ 2,1 milhões por invasão de um hacker nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para evitar o cumprimento da pena, Zambelli deixou o país e rumou para os EUA e posteriormente para a Itália, onde está atualmente. A deputada foi incluída na lista de procurados da Interpol e teve sua prisão preventiva decretada.