Moto sofá? Vídeo de homem andando de moto com um sofá viraliza em São Gonçalo

Homem adaptou um sofá no local onde ficaria o assento da moto - Foto: Reprodução

A busca pelos 'cliques' na internet é algo cada vez mais recorrente. E isso faz com que algumas pessoas façam coisas que, em um primeiro momento, possam parecer engraçadas, mas que na verdade podem estar infringindo regras e colocando em risco a vida de terceiros.

Em São Gonçalo, viralizou um vídeo de um rapaz andando de moto carregando um sofá como assento e um monitor simulando uma grande tela de GPS no guidão. O primeiro objeto, na realidade, é a 'graça' do vídeo e vem trazendo a escrita 'Moto Sofa' na parte de trás.

Contudo, um dos vídeos que circulam entre moradores da região mostra a moto circulando pela Rua Dr. March, uma das principais do bairro Barreto, em Niterói, na divisa com a cidade de São Gonçalo. Durante os poucos segundos, o piloto anda em zigue-zague e, em determinados momentos, chega a passar para a via na contramão.





Em outros vídeos, o piloto anda com a moto com mais duas ou três pessoas ao seu lado, no sofá.

Vale lembrar que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, motocicletas só podem transportar duas pessoas — o condutor e um passageiro. Além disso, é proibido carregar volumes que excedam as dimensões do veículo, como é o caso do sofá.