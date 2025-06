Bruno Krupp é preso por incentivar agressões em briga no Rio

Segundo a denúncia, Krupp teria incitado os amigos a continuarem as agressões mesmo após a vítima já estar inconsciente - Foto: Reprodução

Segundo a denúncia, Krupp teria incitado os amigos a continuarem as agressões mesmo após a vítima já estar inconsciente - Foto: Reprodução

O modelo e influenciador Bruno Krupp foi preso, nesta sexta-feira (06), por participação em uma briga na saída de um bar na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Durante o confronto, ocorrido em 22 de maio, um homem foi agredido e ficou desacordado após receber chutes e socos na cabeça. Krupp e mais cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pela briga.

Segundo a denúncia, Krupp teria incitado os amigos a continuarem as agressões mesmo após a vítima já estar inconsciente. De acordo com o MPRJ, o modelo gritava frases como: "Mata ele. É os capetas. Mata o gorducho. Tem que matar. Mata esse filho da p".

Leia também

➣ Homem mata esposa após se apaixonar pelo genro

➣ Celsinho da Vila Vintém se torna réu por tráfico de drogas

A violência foi registrada em vídeo por testemunhas. As imagens mostram um homem desacordado no chão, sendo atacado por outro, que o chuta, pisa e acerta socos em sua cabeça.

Investigadores da 15ª DP (Gávea) confirmaram que dois homens foram vítimas das agressões após um desentendimento dentro de uma casa noturna. Um deles, já desmaiado, sofreu 22 pisões na cabeça, além de diversos chutes no rosto e no corpo.

Três homens e uma mulher foram presos nesta sexta-feira (6), incluindo Bruno Krupp. As prisões aconteceram em diferentes locais: um casal foi detido no Rio de Janeiro, enquanto outros dois envolvidos foram localizados em São Paulo.

Defesa de Bruno Krupp nega participação direta nas agressões

Os advogados de Bruno Krupp negam que ele tenha integrado o grupo de agressores e alegam que “a verdadeira dinâmica dos fatos será devidamente esclarecida nos autos do processo”. A defesa informou ainda que irá entrar com um pedido de habeas corpus para tentar revogar a prisão preventiva do modelo.