Moraes marca interrogatório de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, marcou para a próxima segunda-feira (9), o início dos interrogatórios dos réus na ação penal que apura a trama de tentativa de golpe, para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após derrota nas urnas na eleição de 2022.

Relator do processo, Moraes determinou quer os depoimentos sejam prestados de forma presencial e na sala de audiência da 1ª Turma do STF. Apenas o ex-ministro Walter Braga Netto, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, será ouvido por videoconferência.

O primeiro a prestar depoimento será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que realizou delação premiada.

O interrogatório começará ás 14h e se estenderá até ás 20h. Se houver necessidade as audiências continuarão até sexta-feira (13). Os réus tem direito de permanecer em silêncio, porque a Constituição reserva o direito aos acusados de não produzir provas contra eles mesmos.

Os réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe serão ouvidos em ordem alfabética.

São eles:

- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

- Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.