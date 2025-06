Sorteio das oitavas de final da Libertadores é realizado e confrontos são definidos

Foi realizado o sorteio para determinar os confrontos entre as equipes para as oitavas de final da Libertadores, além de ser anunciado o chaveamento da competição. O evento foi realizado na sede da Conmebol, que fica no Paraguai, na tarde desta segunda-feira (2).

O torneio mais importante da América do Sul vem sendo dominado por equipes brasileiras, que levantaram a taça em sete oportunidades nas últimas oito edições. As oitavas de final trarão, inclusive, o confronto entre Flamengo e Internacional, duas das equipes consideradas como favoritas ao título.

Os clubes disputam as oitavas nos dias 13 e 20 de agosto, com a próxima fase sendo realizada em 17 e 24 de setembro. As semifinais do torneio acontecem nos dias 22 e 29 de outubro, com a grande final da Libertadores sendo disputada no dia 29 de novembro.

Veja os confrontos:



- Atlético Nacional x São Paulo



- Fortaleza x Vélez

- Flamengo x Internacional

- Universitario x Palmeiras

- Libertad x River Plate

- Cerro Porteño x Estudiantes

- Peñarol x Racing

- LDU x Botafogo