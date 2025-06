Eduardo Paes veta projeto de lei que criava Dia da Cegonha Reborn no Rio

O projeto de lei nº 1892/2023 que previa a criação do Dia da Cegonha no calendário da cidade do Rio pretendia homenagear um grupo de mulheres que procurou o parlamentar - Foto: Reprodução

O projeto de lei nº 1892/2023 que previa a criação do Dia da Cegonha no calendário da cidade do Rio pretendia homenagear um grupo de mulheres que procurou o parlamentar - Foto: Reprodução

O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, vetou integralmente o projeto de lei que criava o Dia da Cegonha Reborn na cidade. A proposta do vereador Vitor Hugo (MDB), pretendia homenagear as artesãs que criam as bonecas realistas de bebês e foi aprovada na véspera do Dia das Mães. Agora, o projeto volta para a Câmara Municipal para ser analisado pelos vereadores. Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito justificou o veto e disse: "Com todo respeito, mas não dá".

O projeto de lei nº 1892/2023 que previa a criação do Dia da Cegonha no calendário da cidade do Rio pretendia homenagear um grupo de mulheres que procurou o parlamentar, segundo o próprio. A iniciativa era fazer uma homenagem para as artesãs que criam os bonecos realistas, que são chamadas de Cegonhas.

O projeto mencionava que "o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher, e não é diferente para as mamães reborn, porém, os seus filhos são enviados por cegonhas".

Leia também:

Tati Machado fala pela primeira vez após perder bebê: "Levo no coração uma ferida acesa''



Sorteio das oitavas de final da Libertadores é realizado e confrontos são definidos



O vereador Vitor Hugo afirmou que o veto é um direito do prefeito, mas não esperava pelo comentário. "Infelizmente foi criada uma polêmica em um projeto que simplesmente homenageava as mulheres que constroem essas bonecas, na maioria dos casos como terapia", afirmou.

A artesã Janaína Affonso, de 47 anos, uma das profissionais que confeccionam esse tipo de bonecos e que influenciaram o vereador a criar a lei, lamentou a decisão do prefeito.

"Infelizmente a Lei que solicitei há três anos foi no mesmo momento da polêmica sobre os bebês reborn. Mas já adianto que isso não me fará deixar de ser cegonha", afirmou Janaína que está articulando um protesto com outras "cegonhas" em frente á prefeitura.