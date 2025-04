Zé Trovão apresenta projeto de lei para impedir seleção de usar camisa vermelha

O deputado Zé Trovão (PL-SC), apresentou um projeto de lei nesta terça feira (29), para impedir que a seleção brasileira use um uniforme vermelho. Ele foi um dos políticos que se posicionou publicamente contra o uso da cor. O vermelho historicamente é associado a partidos e correntes de esquerda.

A ideia do PL, é tornar obrigatório a utilização das cores da bandeira nacional (verde, amarelo, azul e branco), pelas entidades públicas e privadas que representam o Brasil em eventos nacionais ou internacionais.

Com isso, ficariam sobre a lei delegações esportivas, missões diplomáticas e consulares, delegações científicas, tecnológicas ou culturais, entidades participantes de exposições internacionais ou eventos oficiais e organizações da sociedade civil que atuem mediante convênio, parceria ou contrato com a administração pública federal.

Leia também:

Ônibus pega fogo e interdita faixa na Avenida Brasil



Encontro com o samba promove shows gratuitos no feriadão em Niterói



O não cumprimento da legislação pode ser punido com a suspensão de repasses públicos ou impedimento de representar o país de maneira oficial por até quatro anos.

Já havia sido informado por diversos canais que a CBF decidiu aposentar momentaneamente, a tradicional camisa azul da seleção brasileira. Em seu lugar, um novo uniforme seria lançado para ser usado na Copa do Mundo de 2026.

O site Footy Headlines, famoso por "vazar", camisas de futebol antes do lançamento, noticiou que a entidade em parceria com a Jordan, decidiu lançar uma camisa vermelha que também terá o símbolo da marca no lugar da logo da Nike, empresa fornecedora do material esportivo da seleção.