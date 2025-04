ENCONTRO COM O SAMBA PROMOVE SHOWS GRATUITOS NO FERIADÃO, EM NITERÓI

No próximo feriadão, dias 1, 2, 3 e 4 de maio, acontece o Encontro com o Samba, de 14h às 22h, na praça Raul de Oliveira Rodrigues, no Largo do Marrão, em Niterói. O evento, que será em formato de feira, terá programação para toda família, com shows gratuitos, atrações infantis, expositores de gastronomia, de moda e de artesanato, além do espaço kids. O evento tem entrada gratuita todos os dias.

Na quinta, 1° de maio, a primeira atração musical é a Sinfônica Ambulante, às 15h, já agitando a galera. Às 19h, Um Amô fecha o dia com muitos sucessos da nossa música popular brasileira. Na sexta, 2, às 15h, o Samba dos Amigos chega pra agitar o público. Depois, vem o tradicional grupo Candongueiro, às 19h, com clássicos do samba.

Já no sábado, 03, Lekolé abre a tarde com muita animação para a criançada, a partir das 14h. Às 15h, o Pagode da Garagem invade Niterói pra colocar todo mundo batendo na palma da mão. Na sequência, Mullatto apresenta o melhor do pagode, às 19h. E, no último dia de evento, domingo, 4, Lekolé também abre a tarde com muita animação, a partir das 14h. O Samba de Lei se apresenta às 15h levando o melhor do samba. E, às 19h, para encerrar, Toninho Geraes canta seus maiores sucessos.

“Estamos preparando uma feira completa e agradável para que toda família possa curtir e se divertir. O Encontro com o Samba é um marco na cidade e, levar nosso evento para uma praça pública de Niterói é muito significativo para nós. Esperamos que seja um feriadão de música boa e de alegria!”, declarou André Pladema, produtor do evento.

A DJ residente do Encontro com o Samba, Cris Panttoja, é quem comanda as carrapetas todos os dias. A feira também conta com diversos expositores de gastronomia, artesanato e moda, além de um espaço kids para criançada durante todo o evento.

Sobre o Encontro com o Samba

O Encontro com o Samba foi um grande marco em Niterói nos anos de 2003 a 2008. O evento, idealizado por Luiz Carlos Pires de Araújo, conhecido como Bolota, e seu filho André Pladema, e apadrinhado por mestre Monarco, sempre recebeu diversos convidados especiais, como Arlindo Cruz, Elza Soares, Luiz Melodia, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila e outros. Atualmente, produzido por André Pladema e Whatson Cardozo, o Encontro com o Samba voltará à Quinta do Parque no próximo mês.

Serviço:

ENCONTRO COM O SAMBA PROMOVE SHOWS GRATUITOS NO FERIADÃO, EM NITERÓI

01, 02, 03 e 04 de maio de 2025 – 14h às 22h

Praça Raul de Oliveira Rodrigues, Largo do Marrão – Santa Rosa, Niterói-RJ.

Informações: @encontrocomosamba

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Programação:

DJ residente - Cris Panttoja

01/05 - quinta

15h: Sinfônica Ambulante

19h: Um Amô

02/05 - sexta

15h: Samba dos Amigos

19h: Candongueiro

03/05 - sábado

14h: Lekolé

15h: Pagode da Garagem

19h: Mullatto

04/05 - domingo

14h: Lekolé

15h: Samba de Lei

19h: Toninho Geraes