Ônibus pega fogo e interdita faixa na Avenida Brasil

Uma faixa da Avenida Brasil, próximo de Bangu, na Zona Oeste, ficou interditada após um ônibus da linha 756 (Santa Cruz x Coelho Neto), pegar fogo na manhã desta terça-feira (29). O acidente não deixou vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Realengo foram chamados para atender a ocorrência por volta das 5h55. O quartel informou que as chamas foram controladas por volta das 7h12.

O incêndio ocorreu no sentido Centro e interditou uma faixa da Avenida Brasil. No local estavam presentes equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), para orientar o trânsito.

Segundo informações do Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), o ônibus sofreu uma pane elétrica e passará por perícia com o objetivo de identificar a origem do problema.