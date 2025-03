Governador Cláudio Castro anuncia redução da tarifa das Barcas da Linha Arariboia para R$4,70

Agora é oficial! A tarifa das barcas da linha Arariboia passa a custar R$4,70. O Governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira (13), durante uma cerimônia na estação Arariboia, em Niterói, a redução da tarifa das barcas da linha Arariboia. A partir do dia 24 de março, a tarifa passará para R$4,70, uma redução significativa em relação ao valor anterior, que era de R$7,70.

O anúncio faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado com o objetivo de oferecer uma tarifa pública mais justa e acessível para os passageiros. Esta mudança ocorre logo após a redução da tarifa das barcas que fazem a linha Charitas, também uma medida que visa beneficiar os moradores e trabalhadores da região.

O governador Cláudio Castro iniciou seu discurso refletindo sobre o legado que gostaria de deixar. "Eu sempre disse que meu maior sonho era ser conhecido como aquele que arrumou o Rio de Janeiro. Não tenho grandes vaidades, porque pegamos um estado extremamente bagunçado, com crises políticas e a pandemia. O que importa é encontrar soluções para os problemas da população".

Ele também comentou sobre a melhoria dos serviços de transporte público, destacando a situação das barcas. "A barca estava prestes a parar, a concessionária estava prestes a devolver. Mas nós garantimos que a população de Niterói, São Gonçalo e Maricá não ficasse sem esse transporte, com um investimento de quase meio bilhão de reais por ano. Agora, estamos implementando um modelo de concessão diferente, onde o estado assume a responsabilidade e, se o serviço não for bom, a culpa é nossa."

O governador também agradeceu ao prefeito Rodrigo Neves pela parceria na redução das tarifas das barcas, enfatizando que a medida visa beneficiar mais usuários e melhorar a qualidade do serviço.

Leia também:

Hospital Souza Aguiar retoma funcionamento após danos causados por fortes chuvas

Possíveis mudanças no Campeonato Brasileiro geram debate para clubes; Entenda!

O prefeito Rodrigo Neves destacou, em seu pronunciamento, a importância da redução da tarifa das barcas da linha Arariboia de R$7,70 para R$4,70, ressaltando os benefícios para Niterói e para cidades vizinhas, como São Gonçalo e Maricá. "A redução da tarifa não só melhora a acessibilidade ao transporte público, mas também traz ganhos significativos em termos de tempo para os passageiros, como exemplificado por uma moradora de Maricá que agora terá 30 minutos a mais em seu trajeto diário." Rodrigo também falou da importância da parceria entre o governo estadual e municipal e elogiou a postura democrática do governador Cláudio Castro, ressaltando que, apesar de divergências políticas, o foco está sempre no bem-estar da população. Ele finalizou agradecendo aos envolvidos e reforçando que a redução da tarifa é um passo positivo para a região e um exemplo de boa política pública.

Prefeito Rodrigo Neves reforça a parceria com o governo estadual e a importância da redução da tarifa das barcas para beneficiar Niterói e cidades vizinhas | Foto: Layla Mussi

Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades, também se manifestou sobre o impacto positivo da medida. "Cumprimento todos os presentes e é uma honra estar aqui para celebrar uma conquista histórica. Esse é um momento importante para toda a região, principalmente para aqueles que diariamente se deslocam para a capital. Por muito tempo, o transporte por barca esteve abandonado, com tarifas altíssimas que forçaram a população a buscar outras alternativas. Agora, com a redução significativa da tarifa, de R$7,70 para R$4,70, estamos promovendo a retomada desse modal essencial, não apenas para Niterói, mas para toda a região metropolitana. O governador Cláudio Castro está realizando um feito significativo, e tenho certeza de que essa ação será muito bem recebida pela população", declarou Douglas Ruas.

Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades, também se manifestou sobre o impacto positivo da medida | Foto: Layla Mussi

A cerimônia também contou com a presença de outras autoridades, como o Secretário de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, que comentou a importância da medida para a população. "Essa é uma das mais positivas agendas do Estado do Rio de Janeiro, que pensa no povo, principalmente no que mais precisa. Para entender o povo, é preciso vir das margens, como o governador Cláudio Castro, que tem origem humilde."

Secretário Washington Reis destaca a importância de pensar no povo e nas necessidades daqueles que mais precisam | Foto: Layla Mussi

Ele também fez referência a valores no cotidiano das pessoas. "Esses ricos acham que três reais é merreca, mas lá no supermercado, ao ver o preço do óleo a R$6,80 ou R$7,20, a minha mãe sabia como brigar por um centavo, era a maior economista para criar seus filhos."

Reis finalizou ressaltando a importância das ações para o futuro: "O que estamos fazendo aqui é um pequeno começo de uma reforma estrutural. Temos que voltar três décadas atrás para corrigir os erros do passado."

Usuários comemoram a medida

A advogada Suely Cosme, de 43 anos, usuária frequente das barcas, comemorou a redução do valor. "É uma ação que beneficia de fato a população. Se querem cobrar um valor mais alto, ao menos que ofereçam um serviço de excelência, algo que não se vê muito no Brasil. Ajustar a melhoria do serviço com a redução do valor é ótimo para todos os usuários", declarou Suely.

A medida traz um alívio para muitos moradores de Niterói e de cidades vizinhas como São Gonçalo, Maricá, Tanguá, que diariamente utilizam o transporte público para se deslocar até a capital. Com a redução da tarifa, a expectativa é que a demanda pelo transporte por barcas aumente, beneficiando tanto os passageiros quanto o sistema de transporte como um todo.

O Governador Cláudio Castro concluiu dizendo que esta é apenas uma das muitas ações previstas para melhorar a mobilidade no Estado e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando por uma infraestrutura de transporte mais eficiente e acessível para todos.





Layla Mussi