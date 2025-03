Possíveis mudanças no Campeonato Brasileiro geram debate para clubes; Entenda!

Marcos Bocatto, superintendente de novos negócios no Corinthians, conversa com Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no Conselho Técnico da Série A - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Foi realizado na última terça-feira (11), o Conselho Técnico da CBF, que serviu como "pontapé" para duas possíveis mudanças que vão gerar debates entre os clubes brasileiros nos próximos meses: a mudança na regra do rebaixamento e de estrangeiros permitidos por partida no futebol nacional. O Conselho Nacional de Clubes vai ter a missão de levantar e pesar os argumentos prós e contras das possíveis mudanças.

Uma coisa é certa, qualquer decisão só entrará em vigor a partir de 2027. No caso do número de estrangeiros, que aumentou de cinco até nove nos últimos anos, a ideia é respeitar os contratos de jogadores em vigor. São mais de 130 atletas de nacionalidade estrangeira na Série A do Brasileirão.

A proposta a ser levada para debate prevê a redução de nove para seis estrangeiros. Mas, ainda existe a possibilidade de fazer um tipo de redução gradativa, para facilitar o planejamento dos clubes.

Outra redução, essa um tanto quanto polêmica, está relacionada ao número de rebaixados no campeonato. A fórmula de pontos corridos do Brasileirão da Série A vem sendo utilizada desde 2003 e se ajustou em três temporadas até chegar, em 2006, ao modelo atual. Ou seja, com 20 clubes, quatro caem à Série B, e quatro sobem para a A.

Na próxima sexta-feira (14), os clubes da Série B de 2025 também fazem o seu conselho técnico na CBF e vão eleger seus representantes no Conselho Nacional de Clubes. A mudança na regra do rebaixamento não impactaria na edição de 2026 do campeonato, mas se refletiria em todas as divisões. Caso a proposta avance no futuro, três cairiam da A para a B e, portanto, só poderiam subir três da B para a A, assim sucessivamente até a Série D.

O Conselho Técnico deve se reunir mensalmente na CBF para dar início aos estudos e debates ao longo de 2025.