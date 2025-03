Hospital Souza Aguiar retoma funcionamento após danos causados por fortes chuvas

Os danos no hospital não deixaram feridos - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Os danos no hospital não deixaram feridos - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

O Hospital Municipal Souza Aguiar retomou os trabalhos de atendimentos e de emergência normalmente na manhã desta quinta-feira (13), após os trabalhos de reparos.

Ainda no início da manhã, a unidade não estava realizando atendimentos por causa dos danos que a estrutura sofreu pela forte chuva que atingiu o Rio na noite de ontem (12).

A forte chuva deixou corredores da unidade hospitalar alagados, além de vidraças quebradas por causa dos fortes ventos. Do lado de fora do hospital também houve danos, com a queda de uma árvore.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os funcionários e pacientes foram retirados dos locais alagados no interior da unidade e que não houve feridos.

Essa não é a primeira vez que o hospital passa por uma situação semelhante, pois em 2023, o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), ficou alagado.