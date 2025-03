Catamarã de Charitas: redução da tarifa traz alívio ao "bolso" dos niteroienses

Com o novo valor da tarifa das barcas da linha Praça XV - Charitas passando a valer desde a última quinta-feira (6), os usuários do transporte público já sentem um alívio diante da economia. A passagem, que antes custava R$ 21, agora custa R$ 7,70.

A mudança foi possível graças a um acordo firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, e a Prefeitura de Niterói.

"Iniciamos um novo momento para o transporte aquaviário, com o Governo do Estado atuando junto ao novo operador na melhoria desse serviço, que é vital para a integração da mobilidade na Região Metropolitana. A redução da passagem e a climatização das barcas são os primeiros passos dos investimentos que virão", afirmou o governador Cláudio Castro.

Com o alívio no bolso dos passageiros, niteroienses preveem uma significativa economia no final do mês, visto que o dinheiro, antes direcionado para o transporte, poderá agora ser utilizado para outras necessidades.

Para o sacerdote Bruno Côrtes, que utiliza as barcas quinzenalmente, a redução da tarifa é um grande acerto que irá viabilizar o deslocamento da população.

"De vinte e um reais para sete reais é uma diferença bem significativa, porque era um preço muito caro, que pesava no bolso da população. É claro que ainda existem melhorias a serem feitas, como a situação da estrutura da barca em si, climatização, mas em relação ao valor, é um grande avanço. Costumo usar as barcas quinzenalmente e já vejo essa redução de preço como um certo alívio no final do mês", disse.

A previsão é de que mais pessoas passem a utilizar a linha aquaviária. A linha social, prevista na Lei n° 8.037/2018, também vai reduzir o fluxo de veículos na Avenida Roberto Silveira e na Zona Sul de Niterói. A estimativa é que 5 mil carros deixem de circular na região. Para quem pagava a tarifa cheia, a economia será de mais de R$ 580 por mês, considerando 22 viagens (ida e volta) no período.

"Fiquei sabendo dessa redução das passagens e vim até ver direitinho, me informar, porque estou querendo fazer uma viagem, mas para ir para o Rio de barca, antes, era muito caro, ficava inviável. Mas agora que o preço baixou consideravelmente, o nosso acesso fica bem mais fácil. Para os que usam o transporte diariamente, então, acredito que tenha sido uma grata notícia", afirmou a aposentada Conceição Souza Lima.

Orientações

A grade horária das viagens segue a mesma. Praça XV - Charitas: intervalo de 20 minutos, com a primeira saída às 7h e a última às 21h. Já no sentido Charitas - Praça XV, o início da operação é às 6h30 e a última embarcação sai às 20h10, seguindo o mesmo intervalo. A linha não opera entre 12h e 16h, e não há circulação nos fins de semana e feriados.

Para o dentista Luiz de Castro, que chegou "correndo" para pegar a barca que estava prestes a sair, a nova tarifa é um "refresco" nas contas do trabalhador.

"Já estou na correria para pegar a barca, mas só posso elogiar, realmente, esse convênio veio como uma excelente ajuda para o trabalhador que pagava uma fortuna para se deslocar entre Rio e Niterói. Para mim está sendo ótimo, quem não gosta de um refresco nas contas, né? Que continue assim", afirmou.

O novo consórcio operador, Barcas Rio, atua, desde o dia 12 de fevereiro, sob o modelo de prestação de serviço, em que é remunerado no contrato pelo custo da milha náutica, já calculado sobre as viagens atuais, e não mais pela tarifa paga pelos passageiros. A mudança reduz o impacto para a população sobre possíveis reajustes da tarifa.

Todas as informações operacionais do transporte aquaviário podem ser consultadas no site http://barcasrio.com.br.