Sala do Supremo Tribunal Federal pega fogo; Confira as imagens!

Na noite da última segunda-feira (21), uma sala do anexo 2A da Corte do Supremo Tribunal Federal (STF) pegou fogo e ficou totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) divulgou imagens internas, onde é possível ver o local com cadeiras, mesas e sofás cobertos de cinzas e queimados. A sala ficará interditada para a realização da perícia nesta terça-feira (22).

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas. Entretanto, a estrutura ainda estava com forte cheiro de queimado. De acordo com informações, a estrutura é a sede dos gabinetes dos ministros. Por causa da forte fumaça, o anexo precisou ser completamente evacuado. Durante as ações dos bombeiros, foi encontrado um foco de fogo em uma das salas situadas no segundo andar do bloco, responsável por espalhar a fumaça que ativou os alarmes.

No total, seis pessoas precisaram receber atendimento médico em decorrência da fumaça: quatro servidores e dois brigadistas. Não houve a necessidade de encaminhar os socorridos para o hospital. Além disso, o incêndio não deixou feridos.